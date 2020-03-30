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Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı

Koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmayan oyuncu Begüm Kütük, karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile sağlık çalışanları için evini atölyeye çevirerek 3 boyutlu siperlik üretmeye başladı.

30.03.2020 08:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:19

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için günlerdir evinde olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, alkış toplayan bir işe girişerek sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı. Bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, siperliği nasıl yaptıklarını ve bu kararı nasıl aldıklarını anlattı.

"EVİ KÜÇÜK BİR FABRİKAYA ÇEVİRDİK"

Sağlık çalışanlarına destek için ihtiyaç duyulan koruma ekipmanlarını evlerindeki 3 boyutlu yazıcıyla üretmeye başladığını söyleyen çiftten oyuncu Begüm Kütük, "Türkiye'de 3 boyutlu yazıcısı olan insanları davet ediyorlar. 3boyutludestek.org sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ürünleri üretebilmek ve onlara ulaştırmak adına çalışan bir destek platformu. Biz de evi adeta küçük bir fabrikaya çevirdik" dedi.

Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı

"EVİNDE 3 BOYUTLU YAZICINIZ VARSA SİZ DE ÜRETEBİLİRSİNİZ"

Konunun hikayesini paylaşan Yaşaroğlu, "Eğer evinde ya da şirketinde bir 3 boyutlu yazıcınız varsa destek olabilirsiniz. Eğer bir sağlık çalışanıysan ve bir şeye ihtiyacın varsa yine o siteden istediğin ürünü talep edebilirsin. En azından küçük de olsa bizim bir desteğimiz olursa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Ünlü çiftin bu anlamlı projelerini gören Gonca Vuslateri, Arzum Onan, Nihat Odabaşı ve Pınar Altuğ'da alkış emojileri koyarak çifti tebrik etti.

Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
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Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Etiketler: Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Magazin

Haberin Videosu :

Virüs nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı

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