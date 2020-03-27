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Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi

Koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmayan başarılı oyuncu Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi. Instagram'dan paylaşım yapan Saat'in pozuna beğeni ve yorum yağdı.

27.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:44

Son olarak Netflix'de yayınlanan Atiye dizisinde başrol oynayan Beren Saat, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün Türkiye 'ye sıçramasının ardından kendisini eve kapattı. Karantina paylaşım yapan Saat, amuda kalkarak çektirdiği pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

FOTOĞRAFINA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin "evde kalın" çağrılarına kulak asan ünlü isimler kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Evde oldukları süreyi kendilerine ayıran ünlü isimlerin başında da Beren Saat geldi. Evinde spor yapan başarılı oyuncu, amuda kalkarak bir poz verdi. Fotoğrafı "Güçlü kal" notuyla Instagram 'da paylaşan Saat'e yorum ve beğeni yağdı.

Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi

EVİNDEN İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

2014 yılında evlendiği Kenan Doğulu ile yaklaşık bir sene ayrılacakları konuşulan Beren Saat, evliliği hakkındaki iddialara her fırsatta sessiz kalmıştı. Hatta çiftin ayrı oldukları sürede birbirlerini aldattıkları bile ileri sürüldü. Uzun yıllardır birlikte olan çift, evliliklerine ikinci bir şansı vererek kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Özel hayatı hakkında her daim sessiz kalan ve gizli tutan Beren Saat, amuda kalktığı pozuyla Kenan Doğulu ile yaşadığı evinden ilk fotoğrafını da paylaşmış oldu.

Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Etiketler: Beren Saat, Instagram, Türkiye, Magazin

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Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi

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Haberler ›› Magazin ››Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi - Magazin
Yorumlar (4)
ASLI:HER ROLÜ CESURCA OYNAYAN ÖRNEK ALINMASI GEREKEN GERÇEK BİR SANATKAR HAYRANIM BU HATUNA.
Cevap Yaz 3 2
DERİN:aman çok marifet aferin sana.
Cevap Yaz 2 9
MELİSS:Selam Şekerim,tanışalım.
5 3
30 AND 1:Birisi gelsinde giydirsin diye mi
Cevap Yaz 3 8

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