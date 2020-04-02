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Salgın nedeniyle işleri iptal olunca beste yaparak katkı sundu

Salgın nedeniyle işleri iptal olunca beste yaparak katkı sundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'ndan esinlenen ilahi ezgi sanatçısı Murat Anlar, korona virüs salgını nedeniyle işleri iptal olunca "Biz Birlikte Türkiye'yiz" isimli...

02.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:30
Salgın nedeniyle işleri iptal olunca beste yaparak katkı sundu
İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'ndan esinlenen ilahi ezgi sanatçısı Murat Anlar, korona virüs salgını nedeniyle işleri iptal olunca "Biz Birlikte Türkiye'yiz" isimli şiire beste yaparak tüm dünya gibi Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu sürece katkı sunmayı istediğini söyledi.
Organizasyonlar, etkinlikler iptal olduğu için gelirleri kaybolan ancak manevi olarak halka destek olmaya çalışan ilahi ezgi sanatçısı Murat Anlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'ndan esinlenerek "Biz Birlikte Türkiye'yiz" isimli şiire beste yaptı.
Korona virüs salgını nedeniyle tüm işlerinin iptal olduğunu anlatan Murat Anlar, "Cumhurbaşkanımızın 'Biz bize yeteriz, biz birlikte Türkiye'yiz' demesinden esinlendim. Araştırma yaparken Hacı Kısır isimli şairin bu şiirini gördüm ve beste yapmaya karar verdim. Bağlamayı elime alarak doğaçlama bir beste yaptım" dedi.
Biz Birlikte Türkiye'yiz isimli şiire yaptığı bestenin sosyal medyada çok ilgi gördüğünü söyleyen Anlar, "Korona virüs nedeniyle evlerinde olan sanatçıların bir şeyler yapmak istemesi ve destek olması beni de destek olmaya itti. Bu eserle alakalı çok olumlu tepkiler aldım. Benimle birlikte düet yapmak isteyen sanatçı dostlarım oldu. 6 albüm yaptım ama bu eser daha çok ilgi gördü. Bu eseri stüdyo ortamında daha güzel bir şekilde sunmaya çalışacağım" diye konuştu.
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Salgın nedeniyle işleri iptal olunca beste yaparak katkı sundu

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Genel

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Salgın nedeniyle işleri iptal olunca beste yaparak katkı sundu
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