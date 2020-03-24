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Salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda yardımı

Salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda yardımı Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda desteğinde bulundu.

24.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:27
Salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda yardımı
MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda desteğinde bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da salgına karşı alınan önlemler kapsamında bankaların kapalı olmasından dolayı ailelerinden maddi destek göremeyen öğrenciler, Belediye Başkanı Vahap Seçer'e mail ve sosyal medya aracılığıyla ulaşarak gıda yardımı talebinde bulundu. Talepte bulunan öğrencilere kısa sürede yanıt veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, sosyal hizmetler uzmanının yaptığı gerekli incelemeler sonucunda içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu kolilerle öğrencilere ulaştırdı.
Belediyede görev yapan Yusuf Yazgı, Mersin'de yaşayan Azeri öğrencilerin ulaşım sınırlamasından dolayı ailelerinin yanına gidememesi ve onların kendilerine ülkelerindeki sınırlamalardan dolayı herhangi bir maddi destek gönderemedikleri için bu yardımı yaptıklarını belirterek, "Başkanımıza mail yoluyla Azeri bir öğrenci ulaşıyor. Zor durumda olduklarını söylüyor. Gelen maile istinaden incelemeye gittim. İncelemeden sonra böyle bir yardımın uygun olabileceğine arkadaşlarımızla karar verdik. Olumsuz şartlardan dolayı öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda onlarla ilgileneceğiz" dedi.
Mersin Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon öğrencisi Azer Panahov ise "Virüs sebebiyle ülkemizde bankalar kapandığı için ailemizden maddi destek alamıyoruz. Bir arkadaşımız gıda yardımı için belediye başkanımıza ulaştı. O da sağ olsun bu olaya duyarsız kalmadı ve bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Mersin Üniversitesi psikoloji öğrencisi Aydan Mammadova da korona virüs yüzünden ülkesine dönemediğini ifade ederek, "Sınırlar kapalı ve bankalarımız da kapalı olduğu için ailelerimizden maddi destek alamıyoruz. Başkanımıza teşekkür ederiz, sağ olsunlar" ifadelerine yer verdi. Salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda yardımı

Kaynak: İHA

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Salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda yardımı
Etiketler : Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Azerbaycan, Mersin, Genel

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