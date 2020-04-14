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Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir

UNICEF, ölümcül koronavirüs nedeniyle 24 ülkede kızamık aşısı kampanyalarının ertelendiğini, bunun sonucunda da 117 milyondan fazla çocuğun etkilenebileceğini belirtti.

14.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:57
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden 24 ülkede kızamık aşısı kampanyaları askıya alındı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kızamık aşısı kampanyalarının ertelenmesinin 117 milyon çocuğu etkileyebileceği uyarısında bulundu.

24 ÜLKE AŞI KAMPANYALARINI ERTELEDİ

UNICEF'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını yüzünden 24 ülkede kızamık aşısı kampanyalarının ertelendiğine işaret edildi.

Aşı kampanyalarının ertelenmesinin 117 milyondan fazla çocuğu etkileyeceği uyarısının yapıldığı açıklamada, önemli aşı hizmetlerinin korunması ve devam etmesi gerektiği vurgulandı.

140 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya Sağlık Örgütüne göre 50 yılı aşkın süredir güvenli ve etkili bir aşısı olmasına rağmen kızamık vakaları son yıllarda arttı ve 2018'de önlenebilecekken çoğu çocuk ve bebek 140 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Güncel
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