Salgın sonrası toplu taşıma düştü, ikinci el araç alımları artıyor

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu taşıma kullanımları ciddi derecede düşerken, vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Sektörde hareketlilik yaşandığını ifade eden iş adamı Ömer Paşa Dilek, "İkinci el araç alımlarında Covid-19 sebebiyle bir artış var. Şehir dışına çıkılamadığı için bu durum piyasayı hareketlendirdi. Salgın sonrasında şu an durgun olan araç kiralamalarda da metropol şehirlerde artış bekliyoruz" dedi.Türkiye'de yayılan korona virüs nedeniyle toplu taşıma kullanımları hemen hemen bütün illerde ciddi düşüş yaşadı. Salgın riski nedeniyle toplu taşımaları kullanmayan vatandaşlar ise ikinci el araçlara araçlara yöneldi. Vatandaşlar, virüse karşı bu şekilde bir çözüm yolu bulurken, bu durum ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi. Araç kiralama ve piyasadaki tedarik döngüsünü sağlayan, ikinci el araç alım-satımında gelişmeleri yakından takip eden Dilek Şirketleri Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Paşa Dilek, korona virüs sonrasında sektördeki hareketliliği değerlendirdi. İş adamı Dilek, "İkinci el araç alımı alanında Covid-19 sebebi ile satışlarda bir artış var. Şehir dışına çıkılamadığı için bu durum piyasayı hareketlendirdi. Toplu taşımayı kullanmayan vatandaşlarında araçlara yöneldi. Tabii bu durumda şehir içi hareketliliğini artırıyor. Sonuç olarak, kapsama alanı içerisindeki alım ve satımda her iki taraf içinde memnun edici durum söz konusu" diye konuştu."Araç kiralama salgın sonrasında daha da hareketlenecek"Ümitsizliğe kapılacak bir durumun olmadığını ifade eden Ömer Paşa Dilek, hükümet tarafından alınan tedbirlerin son derece yerinde olduğunu ve desteklediklerini belirtti. Tedbirlere uyulması gerektiğinin uyarısını yapan Ömer Paşa Dilek, turizm sektörüne de değindi. Şu an durgun olan araç kiralama piyasasının özellikle metropol illerde salgın sonrasında artacağını söyleyen Dilek, "Turizm alanında 12 ilimizde hizmet vermekteyiz. Bu süreçte potansiyeli küçük illerimizde yaklaşık birkaç ay boyunca yavaş bir süreç bekliyoruz. Sürecin sona ermesi sonrasında salgını daha hızlı atlatacak metropol şehirlerimiz olacaktır. Araç kiralama alanında İstanbul'da hareketliliğin olabileceği görülüyor. Sürecin başlangıcı itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanımızın destekleriyle esnaf ve KOBİ'ler güçlü bir şekilde ayakta durmaktadır. Bu durumda yıl boyunca faaliyet alanlarımızda hiçbir hareketlenme olmasa dahi tüm şirket çalışanlarımızın tüm ödenekleri yapılmaya devam edecek ve kesinlikle personelimize bu durum karşısında sahip çıkacak olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi. - İZMİR