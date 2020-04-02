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Salgın sürecinde otizmli çocuklar için evde huzurlu ortam oluşturulmalı

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan kaygı ve stresten otizmli bireylerin de etkileneceğine işaret ederek, evde onlar için huzurlu bir ortam sağlanması ve...

02.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:16
Salgın sürecinde otizmli çocuklar için evde huzurlu ortam oluşturulmalı
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan kaygı ve stresten otizmli bireylerin de etkileneceğine işaret ederek, evde onlar için huzurlu bir ortam sağlanması ve günlerinin planlanması önerisinde bulundu.
Üsküdar Üniversitesinden 2 Nisan Dünya Otizm Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gökten, ülke olarak zor bir zamandan geçildiğini, bu süreçte otizmli çocuğa sahip olan ailelerin ekstra zorluk yaşayabileceğini belirtti.
Koronavirüsün yol açtığı salgının evlere kapanmak zorunda olan otizmli çocukların da hayatında değişimlere yol açtığını aktaran Gökten, "Okulların ve özel eğitim kurumlarının kapanmasıyla birlikte otizmli çocukların hayatlarında, rutinlerinde ciddi değişiklikler ortaya çıktı. Değişikliklere yüksek düzeyde direnç gösteren otizmli çocuklar, bu süreçte öfke, huzursuzluk, içe kapanma gibi belirtiler gösterebilirler." ifadelerini kullandı.
"Eğitime devam edilmeli"
Doç. Dr. Gökten, otizmli çocuğu olan aileler için şu önerileri sıraladı:
"Bu süreçte aileler, eğer anlayabilecek durumda ise çocuğuna salgını ve aldığımız önlemleri anlatabilir. Bunun yanında sürekli televizyon ve internetteki bilgilere de maruz kalmasına izin vermemeleri gerekiyor. Bu bilgilerin sınırlandırılması önemli. Evde çocuğunuz için huzurlu bir ortam oluşturun. Çocuklar için günlük rutinler çok önemli. Bu nedenle, yemek saatleri, uyku saatleri, oyun ve etkinlik saatlerinin planlanması gerekiyor. Gün içinde bir rutin oluşturulmalı. Eğer yüksek düzeyde direnç göstermiyorsa online eğitim programlarından ya da özel eğitimcinin verdiği materyalleri kullanarak eğitimine devam edilmelidir. Bu eğitim programı günün belli bir saatine planlanabilir. Eğitim dışındaki saatlerde çocuğun hareket etmesi ve enerjisini dışarı atması gereklidir. Bunu yapmak için de evde bazı alanlar oluşturulabilir. Eğer yaşanılan mekanda olanak varsa bahçede hareket etmesi sağlanabilir."
Ebeveynlerin kendilerine de zaman ayırması gerektiğini, böylece çocuklarına karşı daha sabırlı ve hoşgörülü olabileceklerini ifade eden Gökten, aileleri, sürekli çocuğunu kontrol etmeye ve stereotipilerini azaltmaya çalışmamaları konusunda uyardı.
Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Gökten, ailelere, "Mısır patlatıp film izleme, sohbet etme gibi gün içerisinde ailecek planladığınız etkinlikleriniz olsun. Çocuklar bu etkinliklere katılamasa bile gün içinde oluşturulan bu huzurlu ortamlar onun kendini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte az kalorili yemekler pişirilmeli ve abur cubur dediğimiz yiyeceklerden uzak durulmalı." tavsiyelerinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Üsküdar Üniversitesi, Üsküdar, Genç, Güncel
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