Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı

Yeni tip korona virüs salgını sonrası ilçede etkili bir mücadele başlatan Alaşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.

05.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:48
Salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı
Yeni tip korona virüs salgını sonrası ilçede etkili bir mücadele başlatan Alaşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun talimatıyla belediye bünyesindeki atıl su borularından yemlik ve su kapları yaptırılarak ilçedeki park ve bahçelere yerleştirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle lokanta, restoran gibi iş yerlerinin kapanması, vatandaşların da sokağa çıkmalarının kısıtlanması ile aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmayan Alaşehir Belediyesi, sokak hayvanları için belediyenin elinde bulunan atıl durumdaki eski su borularından mama kabı ve suluk yaptı. Mama kabı ve sulukları park, bahçe ve açık alanlara bırakan belediye ekipleri, ilk etapta park ve bahçelere 24 adet mama kabı ve suluk yerleştirdi. Suluk ve mamalıklar periyodik aralıklarla kontrol edilerek, mama ve sularının dolumu gerçekleştirilecek.

Sokak hayvanları için yapılan çalışmaya bizzat katılarak hayvanları elleriyle besleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bildiğiniz gibi kapanan iş yerlerimiz, lokantalarımız var, restoranlar kapalı. İş yerlerinin kapalı olması ve halkımızın da evde kalmasından dolayı sokak hayvanlarımız gıda kaynaklarına ulaşımda zorluk çekiyorlar. Onların da gıdaya kolay ulaşabilmesi için belirli yerlere mamaları koyabileceğimiz kaplar yaptık. Elimizde bulunan atıl su borularını değerlendirerek, onlara mama kapları, su kapları yaptık. İlk etapta 24 tane bırakacağız. Bunların devamı da gelecek. Otomatik sulukları da koyacağız. Artık sokak hayvanlarımızın da beslenmelerini sağlamış olacağız. Periyodik olarak mamalarını ve sularını koyacağız. Veteriner arkadaşlarımız, personellerimiz ile beraber bakımlarını, onarımlarını dönüşümlü olarak kontrol edecekler. Gıda takviyeleri ve su takviyesi yapacaklar. Sokak hayvanlarımızda artık kolaylıkla gıdaya ulaşabilecekler" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alaşehir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:02: Niğde Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor - Haber 12:02: Koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarının özverisini anlatan mısralar şarkıya dönüştü - Haber 12:02: Samsun'da koronavirüs tedavisi biten 2 hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 12:01: Bakan Selçuk: 23 Nisan coşkusunu evden hissedebileceğimiz program hazırladık - Haber 12:01: Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi - ESKİŞEHİR - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 09:28: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber