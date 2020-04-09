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Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar

Koronavirüsün kaynağı olan Çin'de, sessiz taşıyıcı denilen ve hiçbir belirti göstermeyen vakaların ikinci bir salgın dalgası yaratmaması için hükümet tarafından yeni önlemler alındı.

09.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:03

Çin'de 12 Aralık 'ta ortaya çıkan koronavirüs salgını ülkede etkisini yitirmeye devam ediyor. Salgının kontrol altına alındığını Çin'in Wuhan kentinde karantina kararı kaldırılırken, uzmanlar devam etmekte olan risklere karşı halkı uyarıyor. Bu kapsamda, 'sessiz taşıyıcılar' denilen semptomsuz vakaların ikinci bir dalga yaratmasının önüne geçmek için yeni önlemler açıklandı.

"İKİ SAAT İÇİNDE BİLDİRİLMELERİ GEREKİYOR"

Reuters'ın haberine göre; hükümetin açıkladığı önlemler arasında sağlık kuruluşlarının semptomsuz vakaları tespit ettikleri andan itibaren iki saat içinde bildirmeleri gerekiyor. Buna göre sağlık kuruluşları hastayı bildirdikten sonra, yerel yönetimler vakayla yakın temasa geçmiş herkesi 24 saat içerisinde tespit edecek.

14 GÜN KARANTİNADA TUTULACAKLAR

Semptomsuz hastalar 14 gün boyunca karantinaya alınacak ve belirti göstermeye başladıkları takdirde doğrulanmış vaka olarak sayılacak. Onlarla yakın temasta bulunmuş kişiler de iki hafta gözlem altında tutulacak.

POZİTİF VAKAYLA TEMAS EDİLİP EDİLMEDİĞİ BİLİNECEK

Çin'de kullanılan mesajlaşma uygulaması WeChat'e bu haftanın başında insanların trende ya da uçakta daha sonra doğrulanmış vakaya dönüşen asemptomatik bir taşıyıcının yanında oturup oturmadıklarını kontrol edebilecekleri bir özellik de getirildi.

TOPLAM 657 ASEMPTOMATİK VAKA BULUNUYOR

Çin dün 56 asemptomatik (belirti göstermeyen) vaka bildirirken, 1 Nisan'dan itibaren günlük yayımlanmaya başlayan asemptomatik vakalarda toplam sayı 657'ye yükseldi.

Salgını kontrol altına alan Çin’de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Aralık, Wuhan, Dünya, Güncel
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