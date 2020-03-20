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Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sonrası risk grubu içerisinde bulunan 65 yaş üzerindeki vatandaşlardan geçici olarak otobüs ücreti alacaklarını duyurdu.

20.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:08

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, 65 yaşının üzerindekilerin risk grubu içerisinde yer aldıkları bilinen bir gerçek. Konya Büyükşehir Belediyesi ise sokağa çıkmaları tavsiye edilmeyen 65 yaş üzerindeki grubun toplu taşımayı ücretsiz kullanmaları uygulamasının askıya alındığını duyurdu.

Kovid-19 salgınında halk sağlığını gözeten tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Konya Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir uygulamada olan 65 yaş üzeri yolcuların ücretsiz seyahat etmesine olanak sağlayan prosedürü geçici olarak kaldırdıklarını duyurdu.

"GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTUR"

Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar, "65 yaş üstü hemşehrilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amaçlı geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleriyle duyuruldu.

MALATYA BELEDİYESİ DE AYNI KARARI ALDI

Malatya Belediyesi de 65 yaş üzerindeki vatandaşların yolcu kartlarının geçici süreyle dondurulduğunu duyurdu. Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada "#Covid2019TR tedbirleri kapsamında 65 Yaş üstü vatandaşlarımızın otobüs kartları bugünden itibaren geçici bir süre dondurulmustur. #EvdeKal #EvdeHayatVar" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca paylaşımında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

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Konya’da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı

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İç Anadolu ili Konya'da salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli
Etiketler : Ekonomi, Güncel

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