Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19) salgınına karşı çalışmaları dünya genelinde aralıksız şekilde sürüyor.

14.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:50
Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19) salgınına karşı çalışmaları dünya genelinde aralıksız şekilde sürüyor. Salgının başladığı Çin'de 3 farklı koronavirüs aşısı için klinik denemelerin ikinci aşamasına gelindiği duyuruldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'den son dakika haberi geldi. Çin medyasında son dakika olarak duyurduğu haberinde Çin'de 3 farklı aşı için yapılan klinik çalışmalarında ilki aşamının Mart ayının sonunda bittiği; ikinci aşamanın ise 12 Nisan başladığı ifade edildi. Öte yandan, koronavirüs aşılarına ilişkin klinik denemelerde ikinci aşamaya geçen ilk aşıların bunlar olduğu belirtildi.

'İKİNCİ AŞAMA 84 YAŞINDAKİ BİR ERKEKTE DENENDİ"

Çin medyasının haberine göre 13 Nisan'da ikinci aşamasına geçilen klinik denemelerde ilk aşı yapılan kişinin, 84 yaşında Xiong Zhengxing adlı bi erkek olduğunu duyurdu. Hastalığın risk grubundaki 60 yaş üstü kişileri daha çok etkilemesi nedeniyle ikinci klinik testinin 60 yaş üzeri kişilerde deneneceği ifade edildi.

AŞI NE İÇERİYOR

Daha önce yapılan araştırmalarda, koronavirüsün, konak hücreye ait 'furin' adlı enzim ile aktive olan bir spike protein yardımı ile hücre zarına bağlanarak hücreyi enfekte ettiği anlaşıldı. Çin medyası, aşının içerisinde yer alan virüsün modifiye edilmiş genomları sayesinde hastanın bu virüse bağışıklık kazanmasının sağlandığını ve tekrar virüse maruz kalma durumunda, bağışıklık sisteminin virüsü engellediğini duyurdu.

İLK AŞAMAYA 108, İKİNCİ AŞAMA 500 KİŞİ OLACAK

Habere göre, ilk klinik denemelere 108 kişi katıldı ve denemeler 27 Mart'ta sona erdi. Sağlık kontrolüne alınan kişilerin durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Öte yandan, klinik denemelerin ikinci aşamasında 500 kişinin yer alacağı bildirilirken, bunların 273'üne 13 Nisan'da aşı yapıldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi
ABD’de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü Haberler
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD ve İngiltere’de korona sebebiyle bir günde 2311 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de korona sebebiyle bir günde 2311 kişi öldü
Çarpıcı İtalya raporu: Tek kişi virüsü 2.96 kişiye bulaştırıyor Haberler
Çarpıcı İtalya raporu: Tek kişi virüsü 2.96 kişiye bulaştırıyor
ABD’de onay çıktı: Koronavirüs artık tükürükle tespit edilecek Haberler
ABD'de onay çıktı: Koronavirüs artık tükürükle tespit edilecek
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Libya’dan Hafter’i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz Haberler
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Haberler ›› Dünya ››Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

19:00: Kovid-19 hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı - Haberler 19:00: Osmaniye'de civciv kavgası: 2 yaralı, 8 gözaltı - Haberler 18:56: İstanbul'da otobüs ve minibüslere korona virüs denetimi - Haberler 18:56: Vali Yerlikaya, oda başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı - Haberler 18:53: Bakteri ve Mikropları Öldüren Bir Aparat Üretildi - Haberler 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 17:59: Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı