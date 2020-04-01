Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Salgının çıktıpı Vuhan'da günler sonra illk vaka

Çin'de koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Vuhan'da 1 yeni koronavirüs vakası bildirildi.

01.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:34
Salgının çıktıpı Vuhan'da günler sonra illk vaka

Çin'de koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Vuhan'da 1 yeni koronavirüs vakası bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, yerel sağlık yetkilileri, Hubey bölgesinde yer alan Vuhan'da 1 yeni koronavirüs vakası olduğunu bildirdi. Yeni vakanın, birkaç gündür yeni vaka bildirmeyen Vuhan'ın ilk dışarıdan gelen vakası olduğu belirtildi. Bölge sağlık komisyonuna göre, bölgede gün itibariyle iç kaynaklı koronavirüs vakası ise bildirilmedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Salgının çıktıpı Vuhan'da günler sonra illk vaka - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu Haberler
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Nijerya’da infilak eden kamyon, ’Meteor düştü’ söylentilerine sebep oldu Haberler
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
İtalya ve İspanya’ya giden yardımlarda Mevlana’nın sözü yer aldı Haberler
İtalya ve İspanya'ya giden yardımlarda Mevlana'nın sözü yer aldı
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor! Haberler
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor!
Çin’de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda büyük artış oldu Haberler
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda büyük artış oldu
Beyaz Saray’dan uyarı niteliğinde tahmin: ABD’de 200 bin insan ölebilir Haberler
Beyaz Saray'dan uyarı niteliğinde tahmin: ABD'de 200 bin insan ölebilir
Fransa’da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500’ü geçti Haberler
Fransa'da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500'ü geçti

Son Dakika Dünya Haberleri

10:49: İngiliz sinemacı Andrew Jack koronavirüsten öldü - Haberler 10:49: 'Emet ilçe Pazarı'nda tedbirler - Haberler 10:49: Çin'e Biyolojik Silah Davası Açılacak - Haberler 10:49: Amazon Kuryesi Pakete Tükürürken Görüldü - Haberler 10:49: iPhone 9 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:13: Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü - Haberler 10:12: 'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Haberler 10:04: Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı - Haberler 10:00: Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var - Haberler 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz