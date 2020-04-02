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Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya'dan korkutan kareler

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya ve İspanya'dan peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

02.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:59
Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya'dan korkutan kareler

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya ve İspanya'dan peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İki ülkeden gelen fotoğraflar ise durumun kritik olduğunu gözler önüne serdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 bin 3 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, teşhis konmuş hastalar için ek çadırlar kurulmaya devam ediliyor. İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde can kaybı 10 bin 3'e yükseldi. 8 bin 102 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 110 bin 238'e çıktığı duyuruldu.

CENAZELER SOKAKLARDA KUYRUK OLUŞTURDU

Öte yandan İspanya ve İtalya'da ağırlaşan koronavirüs bilançosu görüntülendi. İki ülkede de koronavirüs hastaları için ek çadırlar kurulmaya devam edilirken, salgından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri sokakları doldurdu. Ölü sayısının arttığı İspanya ve İtalya'da bazı hastanelerde yer bulunamadığı nedeniyle hastaların tedavisi hastane bahçesinde devam etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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Haberler ›› Dünya ››Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya'dan korkutan kareler - Haberler

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