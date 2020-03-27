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Salgının Ruhsal Etkileri: 'İşlevsel Kaygı Hayatta Tutar'

Corona virüsü salgını, hastalık korkusunun yanı sıra sosyal hayatın kısıtlanması ve eve kapanmanın getirdiği ruhsal baskıya da neden oluyor.

27.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:47
Corona virüsü salgını, hastalık korkusunun yanı sıra sosyal hayatın kısıtlanması ve eve kapanmanın getirdiği ruhsal baskıya da neden oluyor. VOA Türkçe, Psikiyatrist İlker Küçükparlak ile salgınla psikolojik anlamda başa çıkmanın yollarını konuştu. Salgının Ruhsal Etkileri: ’İşlevsel Kaygı Hayatta Tutar’

Kaynak: DailyMotion.com



Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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