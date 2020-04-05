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Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla

Dünyanın bir numaralı sağlık sorunu haline gelen koronavirüs salgınında Türkiye'nin ödediği bedelde, olayın vahametini ortaya koyan bir istatistik göze çarptı. Derlenen verilere göre Türkiye'de 60 yaş altı kişilerin ölüm oranı Avrupa ortalamasının 4 katı, dünya ortalamasının ise 9 katı oldu.

05.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:38

Dünyaya kabusu yaşatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Türkiye 'de 60 yaş altı ölümlerin oranı dikkat çekti. Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin, 3 Nisan itibarıyla Avrupa ortalamasından 4 kat, dünya ortalamasından ise 9 kat fazla olması endişeleri arttırdı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 60 yaş altı ölümler konusunda peş peşe uyarılara devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Nisan'da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili detaylı bir açıklama yapmıştı. Bakan Koca 3 Nisan tarihine kadar hayatını kaybeden 425 kişinin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstünde olduğunu açıklamıştı. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı 60 yaş altı ölüm oranı yüzde 21.3 olarak ilk kez açıklanırken oranın yüksekliği dikkat çekti.

AVRUPA'NIN 4, DÜNYANIN 9 KATI

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa ofisinden 2 Nisan'da yapılan açıklamada kıtada ölenlerin yüzde 95'inin 60 yaş üzerinde olduğunu duyurmuştu. DSÖ Avrupa istatistiklerine göre Türkiye'de 60 yaş altı ölümler ortalamanın 4 katından fazla seyrediyor.

Bunların yanı sıra tüm dünyada ise 60 yaş altı ölümler Türkiye ile kıyasladığında tablo daha da endişe verici hale geliyor. Dünya genelinde 60 yaş altı ölüm oranı %2.3 olarak hesaplanırken bu oran Türkiye'nin 9'da 1'ine denk geliyor.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Dünya Sağlık Örgütü ise koronavirüs sadece yaşlıları etkiliyor algısına karşılık harekete geçti.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde koronavirüsü hakkında gençlere uyarılarda bulunmuştu. Ghebreyesus, "Bugün gençlere bir mesajım var. Siz yenilmez değilsiniz. Virüs haftalarca hastanede yatmanıza neden olabilir, hatta ölümünüze yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.

GENÇLER DİKKAT

Gençlere uyarılarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün, Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove de "Bazı ülkelerde 30'larındaki, 40'larındaki ve 50'lerindeki insanların daha çok oranlarda yoğun bakımda olduğunu ve öldüğünü görüyoruz. Eğer hastaneye gitmeye gerektirecek kadar hasta olmasanız da, zatürre gibi hastalıklara çevirebilir" sözleriyle gençleri uyardı.

DSÖ yetkilisi Van Kerkhove, "Bütün genç hastaların sağlık sorunu yok. İtalya'da 50 yaşın altında olup da yoğun bakımda olanların oranı yüzde 10 ile 15, Güney Kore'de ise her 6 ölümden 1'i 60 yaşın altındaki bir birey oluyor" yorumunda bulunmuştu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından 26 gün geçti. Dün 76 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart'tan bu yana ölü sayısı 502'ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan test sayısını 161 bin 380, vaka sayısını 23 bin 934 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1311, entübe hasta sayısı 909, iyileşen vaka sayısı ise 786 oldu.

Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Sağlık, Güncel

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Virüsün vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
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Haberler ›› Sağlık ››Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler
Yorumlar (9)
SEDAT:Sigara mı, kontrolsüz antibiyotik mi, kış mevsimi don fanila dolaşma merakı mı , bana bi şey olmaz rahatlığı mı? ..ilginç..
Cevap Yaz 1 2
SEVDA HASGUL:Allahim tum insanlarin saglik calisanlarinin yardimcisi olsun .dunyadanda izim ulkemizdende uzak olsun cabucak kurtulma dilegiyle insaallah
Cevap Yaz 1 6
GÖZLEM:BAK. ! Ne oldu şimdi. ? Yalanınız batsın. . !
Cevap Yaz 6 7
PESİMİST:bizim insanımız akıllanmaz. rabbim beni korur inş diyen dışarı çıkıyo. tez rabbinize kavuşursunuz inş. cahil yobaz varoşlar
Cevap Yaz 19 11
KENAN:Zaman geçtikçe virüs gençleri de öldürebilir hale geliyor
Cevap Yaz 3 8
XYZ:Bizim insanımız istatistikten falan anlamaz, askeri sokağa dikmedikçe kimse evine girmez. Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir hesabı, bu insanların kötek zamanı çoktan geçti bile,
Cevap Yaz 3 17
WWWWWW:Maddi durumu iyi olan rahat konuşur günlük geçimini çalışarak sagliyamaz durumundaki insanlar dışarı çıkmadan nasıl yansıyacak bu insanlara el uzatacak bir devlet olsaydı kimse evinden çıkmazdı
1 7
OYTUN:yok canım hiç öyle olur mu, türklerin genetiği covid-19''a karşı dirençli. istatistik yanlış.
Cevap Yaz 3 13
ADMAN:Yok yalan söylüyorlar. Bize bir sey olmaz.
Cevap Yaz 3 5

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