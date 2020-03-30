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Salgının yayıldığı Çin'de eğitim tekrar başladı

Dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüsün (Covid-19) Çin'de yayılması durma noktasına geldi.

30.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:39
Salgının yayıldığı Çin'de eğitim tekrar başladı

Dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüsün (Covid-19) Çin'de yayılması durma noktasına geldi. Ülkenin belirli kesimlerinde eğitim kısmi olarak başladı.

82 bin 198 vakanın bulunduğu; 3 bin 308 kişi yaşamını yitirdiği hastalığın ortaya çıktığı Çin'in belirli bölgelerinde eğitim başladı. Çin medyası, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 370 bin öğrencinin eğitim hayatına geri döndüğünü duyurdu. Huhhot kentinde yaşayan 16 yaşındaki Qingel, "Uzun kış tatili sonunda bitti. Sınır arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim. Dün gece uyuyamadım" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Jiangsu bölgesinde 9'uncu ve 12'inci sınıf öğrencilerinin de okullara döndüğü belirtildi. Okullarda virüse karşı tedbirlerin sürdüğü aktarıldı. Öğrencilerin okul binasına girişi öncesi ateşlerinin ölçüldüğü ve 'bir metre mesafe' kuralının uygulanmaya devam edildiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya
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