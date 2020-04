Salgınla Birlikte e-Spor Maçları Televizyona Taşınabilir

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında, dünyanın neredeyse her ülkesinde spor faaliyetlerine son verilmişti. Spor müsabakalarının sonlanmasının ardından e-Spor inanılmaz bir yükselişe geçti. Uzmanlar video oyunlarının döneminin başladığını söylediler.Çin'in Vuhan şehrinde patlak veren ve dünyanın neredeyse her ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs COVID-19, insanları evlerinde kalmaya itmişti. 1 milyardan fazla insanın evlerinde zaman geçirdiğine dikkat çekilirken, bu insanların birçoğu yapacak yeni aktiviteler arıyorlardı. Spor müsabakalarının sonlanması, dizi ve film çekimlerinin bitmesi sonrasında, oyunlar yükselişe geçmişti.Dijital oyun platformu Steam, geçtiğimiz günlerde aynı anda 4 milyondan fazla oyuncuyu ağırlayarak küçük bir rekorun altına imza atmıştı. Bu dönemde en çok yükselişe geçen spor salı ise e-Spor oldu. Video oyunlarının rekabetçi şekilde oynanması üzerine kurulu e-Spor, halihazırda milyonlarca kişi tarafından takip ediliyordu. Salgın sonrasında oyuncuların rekabetçi maçlara olan ilgisi artarken, e-Spor müsabakalarının bütün oyuncular evdeyken ve internet üzerinden oynanabilme avantajı, maçların sürmesini sağlamıştı. League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 başta olmak üzere birçok farklı rekabetçi oyunun seyirci sayıları katlanırken, bu maçların ana akım medyaya taşınabileceği söylenmeye başlandı. İlginin katlanmasının ardından ana akım medyanın oyunlara olan ilgisinin artacağını dile getiren uzmanlar, bu maçların televizyon ekranlarında gösterilebileceğini aktardılar.

Kaynak: Tamindir