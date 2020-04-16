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Salgınla mücadelede kapıcılar ve yöneticiler de etkin rol alacak

Edirne'de koronavirüsle mücadelede apartman görevlileri ve yöneticiler de etkin rol alacak.

16.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:14
Edirne 'de koronavirüsle mücadelede apartman görevlileri ve yöneticiler de etkin rol alacak.
Kentte asansörlü apartmanların yöneticilerine Valilikçe dezenfeksiyon ekipmanı dağıtıldı.
Valilik koordinasyonda kent merkezi ve ilçelerde kamusal alanlar, apartmanlar, marketler, pazar yerleri dezenfekte edilirken cadde ve sokaklara da virüse karşı dezenfektan sıkılıyor. Apartmanlardaki dezenfeksiyonu sıklaştırmak içinse yeni bir modele geçildi. Apartman yöneticilerine dağıtılan ekipmanlar aracılığıyla binaların günde 5-6 kez dezenfekte edilmesi hedefleniyor.
Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 1. Murat Mahallesi'ndeki apartmanlara ekipman dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla apartmanların daha sık dezenfekte edileceği bir modele geçtiklerini söyledi.
Asansörü bulunan 3 bini geçkin apartmana dezenfeksiyon ekipmanı dağıtılacağını ifade eden Uysal, "Apartmanlarımızın giriş kapıları, tırabzanlar, asansör ve düğmeleri, yani yoğun olarak temas edilen yerler, binaya çıkarken kullanılan merdivenler ile binanın içerisindeki dairelerin kapı kolları günde 5-6 defa dezenfekte edilecek apartman görevlisi tarafından. Salgının en çok yayılabileceği ve temasın en fazla olduğu yerlerde bu iş kökten çözülecektir. " dedi.
Uysal, kullanılan dezenfeksiyon sıvısının da Trakya Üniversitesi öğretim üyelerince üretildiğini ve virüsleri 20 saniyede öldürebilen kabiliyette olduğunu vurguladı.
"Edirne'de salgınla mücadelede yüzde 100'e yakın başarı sağlandı"
Edirne'nin dünyada örneği olmayan faal 3 sınır kapısını barındırdığını ifade eden Uysal, "3 kara sınır kapısının uluslararası ticaretin, tedbirlerle beraber devam ettiği Edirne'deki vaka sayısı riskine göre çok çok altta. Bu Sayın Valimizin önderliğinde ekiplerle yapmış olduğumuz mücadeleden kaynaklanıyor." diye konuştu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş de dezenfeksiyon ekipmanı dağıtılan apartman yöneticileriyle oluşturulan Whatsapp grubu üzerinden iletişime geçildiğini kaydetti. Salgınla mücadelede kapıcılar ve yöneticiler de etkin rol alacak

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel
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