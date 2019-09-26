Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir

Salı günü Silivri'de yaşanan 4,6 deprem sonrası Çekmece gölü altındaki faya dikkat çeken Naci Görür, bu kısmın en az 7.2 büyüklüğündeki depreme gebe olduğunu söylemişti. İstanbul'da bugün yaşanan ve şiddeti 5.8 olarak açıklanan deprem sonrası ise akıllara Görür'ün açıklamaları geldi.

DEPREM SONRASI "KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIM" DEDİ

Prof. Dr. Naci Görür'ün salı günü yaşanan depreme ilişkin kaygılarını dile getirmesinin ardından yaşanan 5.8'lik depremle ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

''Değerli takipçilerim, geçmiş olsun. Hatırlarsanız dünkü depremin sıkıntılı olduğunu söylemiş huzursuz olduğumu belirtmiştim. Küçük bir deprem de olsa büyük deprem beklediğimiz fay kolunun batı ucunda olması nedeniyle bu koldaki dinamikleri etkileyebileceğini açıklamıştım.

Prof. Dr. Naci Görür

"RİSK ARTMIŞ OLABİLİR"

Keşke haklı çıkmasaydım. Sanıyorum şimdi risk daha da artmış olabilir. Hepimiz ve yöneticilerimiz daha da dikkatli olmalıyız. Evimizde gerekli önlemleri almalıyız. Sizden ricam herkes bu tweeti retweetlesin. Daha sonra evde ne yapmamız gerektiğini yazacağım, sağlıcakla kalın.''

SALI GÜNÜ YAŞANAN DEPREM SONRASI NELER SÖYLEMİŞTİ?

Salı günü meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Denklem konum ve büyüklük olarak rahatsız etti, çok dikkatli olmalıyız' demişti. Görür şunları söylemişti:

"EN AZ 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETİR"

"Orta çukurlukla Çekmece gölleri arasında uzanan fay kolu ilk kırılmasını beklediğimiz faydır. 70-75 km uzunluktadır, kırıldığında en az 7.2 büyüklüğünde deprem üretir. Bu kol kilitlenmiştir. Yani hiçbir hareket belirtisi ve üzerinde deprem yoktu. Bu kol enerji biriktiriyordu. Onun için ilk bunun kırılacağını düşünüyorduk.

BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Salı günü olan deprem işte bu kolun en batı ucunda, yani orta çukurluğun hemen doğusunda oldu. Bu nedenle dikkate alınması gereken bir deprem. Söz konusu kolu belli ölçüde etkileyebilecektir. Gerçi olan deprem 4.6 büyüklüğündedir. Açığa çıkarttığı enerji söz konusu koldaki depremi tetikleyebilir mi soru işareti. Ama bu koldaki gerilimi daha da artırdığı kesin. Orta çukurluğun batısında Tekirdağ havzasına kadar uzanan fay kolu üzerinde zaman zaman 4'ten küçük depremler olur."