Salih Bezci: "Bir Tatil Evine yaklaşık 500 m² yeşil alan düşüyor"

Geçtiğimiz ay içinde Bodrum'da inşaatı durdurulan ve kendilerine imara aykırı kısımlarının düzeltilmesi için 1 aylık süre tanınan 8 projeden biri olan The BO Viera projesi ile ilgili BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve projenin mimarı Salih Bezci kamuoyuna yazılı bir açıklama yaparak proje ile ilgili gelinen nokta hakkında bilgiler verdi.

HER 'THE BO VIERA' EVİNE 500 m² YEŞİL ALAN DÜŞÜYOR

BESA Grup'tan yapılan açıklamada, revizyonu yaparken ruhsatta öngörülenin çok üzerinde bir iyileştirme yapıldığını söyleyen projenin mimarı 'Salih Bezci' projenin 150 bin metrekare bir arazi üzerine oturmakta olup 300 Tatil Evi yapılacağını, bir Tatil Evi'ne yaklaşık 500 m² yeşil alan düşeceğini dile getirdi.

Salih Bezci, 1955 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Mimarlık Bölümüne girdi. 1979 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren başladığı ve 50 yıllıkaile mesleği olan inşaat müteahhitliğini halen sürdürmektedir.

BESA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH BEZCİ KİMDİR?

Bezci, 1980 yılından günümüze kadar birçok önemli alış veriş merkezi ve konut projesinin mimari projelerini yaptı. Bu projelerin büyük bölümünün inşasında yatırımcı ve proje koordinatörü olarak dagörev aldı. Ankara'da Sütçüoğlu İşhanı, Çapar Ticaret Merkezi, Altuntop Ticaret Merkezi, Etlik Ticaret Merkezi, Uçar Ticaret Merkezi, Murat Ticaret Merkezi,Ulus Şehir Çarşısı, Galleria, Armada, Panora gibi önemli alışveriş merkezleri ile Besa Karina, Karina Plaza, Besa Nova gibi konut projelerinin yatırımcısı ve proje sahibi olan Salih Bezci, son 15 yıldır Ankara'nın vergi rekortmenleri listesinde yer alıyor.

Bezci'nin, Ankara Yenimahalle'de babası Durali Bezci adına yaptırdığı Durali Bezci İlköğretim Okulu ve annesi Ayşe Bezci adına Kızılcahamam'da yaptırdığı Ayşe Bezci Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. ATO Başkan vekilliği görevini 12 yıl sürdüren Bezci, 2011 yılının Mart ayında Ankara Ticaret Odası'nın 18. Başkanı seçildi.Bezci, evli ve 3 çocuk babasıdır.