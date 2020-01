Salih İşgören ölümünün 9'uncu yıl dönümünde unutulmadı

9 yıl önce hayatını kaybeden Salih İşgören, Nevvar Salih İşgören Vakfı ve Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü öğrenci ve öğretmenleri tarafından Narlıdere 'deki kabri başında anıldı.İzmirli hayırsever Salih İşgören, vefatının 9'uncu yılında unutulmadı. Aşağı Narlıdere Mezarlığındaki kabri başında yapılan anma törenine çok sayıda kişi katıldı.Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Salih babanın yokluğunun 9'uncu yılında buradayız. Salih baba, İzmir'e yaşadığı kente İzmir'e önemli yatırımlar yaptı. İzmir'e önemli artılar kazandıran, kazandırdığı eserlerle sağlıktan eğitime sosyal hizmetlerden bilime inanç alanından kültüre kadar değişik alanlarda adını yazdıran önemli bir hayırsever. Türkiye'ye örnek olmasını ve çoğalmasını istediğimiz bir hayırsever. Salih amcanın, 'bende parada bitmez aşkta bitmez' ünlü sözünü onu tanıyanlar hatırlarlar. Hayırseverlik ve vakıf camiası anlamında kendi kaynaklarıyla eserlerini var edip bunu yaşatma mücadelesinin bunun bir anlamda önemli bir markasıydı. Nevvar Salih İşgören Vakfı'da mütevelli heyeti ve yönetim kurulu yapısıyla bu mirasın yarınlara taşıyıcısı konumundadır. Onu hiçbir zaman unutmayacağımızı İzmir'in Salih babası olduğunu her zaman haykıracağız" dedi."Dikili bir ağacı var"Salih İşgören İlkokulu'nun eski eğitimcisi Muhlis Özçelik de, Salih İşgören ile anılarını aktararak, "Bu kadar büyük bir hayırseveri tanımamak bana yakışmazdı diye düşündüm. Gittim kendisini buldum, ziyaret ettim. Sonra ben bir şey başlattım her çocuk fidan dikmeliydi. Birinci sınıfta bir tane, ikinci sınıfta iki tane, üçüncü sınıfta üç tane diye. İlk fidanı Salih babanın adına diktim. Salih baba ve Nevvar Hanım'ın adını vererek belgelerini Salih babaya hediye ettim. O zamanlar 'benim bir dikili ağacım yok' diye konuşan siyasiler vardı. Salih baba dedi ki; 'artık benim dikili ağacım var.' Çok mutlu oldu. Sonra o haftasında Salih babayı çocuklarda tanımalı diye düşündük. Lütfen benim sınıfıma gelir misiniz? dedim. Sevinçle kabul etmişti" diye konuştu.Anma törenine ayrıca; Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mülayim Altınkalp, Konak Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü öğrencileri ve öğretmenleri, emekli Emniyet Müdürü Halil Tataş, Down sendromlu özel sporcu İrem Öztekin, şehit aileleri ve çeşitli kurumların yöneticileri katıldı. - İZMİR