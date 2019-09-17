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Salih Kalyon'un dahil olduğu Çukur'daki cami sahnesi izleyicilerden tam not aldı

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Çukur dizisine usta oyuncu Salih Kalyon dahil oldu. Akıl hastanesine yatırılan Yamaç'ın bir camiye giderek imamla konuştuğu sahne ise izleyicilerden tam not aldı.

17.09.2019 08:15

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, 3. yeni sezon, 68. son bölümüyle ekrana geldi. Yeni gelişmelerin yaşandığı diziye son olarak oyuncu Salih Kalyon dahil oldu. Öte yandan Yamaç'ın babasının ölmeden önce kendisine okuduğu duanın anlamını sormak için camiye gittiği sahne izleyicileri mest etti.

USTA OYUNCU DAHİL OLDU

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Perihan Savaş, Necip Memili ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu Ay Yapım imzalı dizinin kadrosuna usta oyuncu Salih Kalyon dahil oldu. Salih Kalyon dizide Aliço'nun babası rolünü canlandıracak.

CAMİ SAHNESİ İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Çukur yeni sezon ilk bölümde, babasıyla birlikte Yücel'in kurduğu tuzağa düşen Yamaç, rehin alınan aile fertlerinin öldürülmemesi için babası İdris'i vurdu. İdris Koçovalı'nın ise ölmeden önce okuduğu son dua Yamaç'ın aklında hiç çıkmadı. Aylarca kaldığı akıl hastanesinden tahliye olan Yamaç, duanın anlamını bir camiye giderek hocaya sordu.

İdris'in ölürken söylediği son sözler aklından bir türlü çıkmayan Yamaç ne olduğunu öğrenmek için Cami'ye gidip imamın karşısına oturdu. Babasının son sözlerini tekrarlayan Yamaç sözlerin geçtiği ayetin anlamını öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Çukur 68. bölümdeki bu final sahnesi ise sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Aras Bulut İynemli'nin Çukur'daki sahnelerini izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Tam kalbime geldi bu sahne, yazacak bir şeyim yok' derken bazıları da "Senin gibi oyuncu bir daha gelmez bu evrene" dedi. İşte yakışıklı oyuncunun performansına gelen bazı yorumlar...

ÇUKUR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un ekrana gelen 3. sezonun ilk bölümünde Yücel'in oyunuyla babasını vurmak zorunda kalan Yamaç deliye dönerken, İdris'in ölümüyle Koçovalılar hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıya kaldı. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur'da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Efsun; Azer, Timsah ve Yücel'le Çukur'u ele geçirmek için işbirliği yaptı. Akın ve Azer, Çukur için Akın'la karşı karşıya gelirken, akıl hastanesine kapatılan Yamaç, hastaneden çıktı.

Çukur'a gelen Yamaç olayların sorumlusunu öğrenmek isteyince Akın'ın beklediği fırsat önüne geldi. Vartolu Sadettin'den İdris'in katilini bulmasını isteyen Sultan, isteğiyle ekran başındakileri şaşırttı. Yücel ise en beklemediği anda Yamaç'ın planıyla hayati bir tuzakla karşı karşıya kaldı. Karısı ve çocuğunu kaybettiğini düşünen Yücel, akıl hastanesine kapatıldı; babasının yasını tutan Yamaç'ın gözyaşlarına hakim olamadığı final sahnesi ise izleyenleri derinden etkiledi.

Çukur 69. bölüm ilk sahne - fragman yayında! Çukur 68. son bölüm izle!Çukur 69. bölüm ilk sahne - fragman yayında! Çukur 68. son bölüm izle!

Salih Kalyon'un dahil olduğu Çukur'daki cami sahnesi izleyicilerden tam not aldı

Aras Bulut İynemli, Çukur, Magazin

YORUMLAR(37)
GERCEKCİ:Dizi 1. numara ama oyuncu Aras bulut iynemli de klasini gösteriyor HARIKASIN.
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A.D.:Salih kalyon deyince orada düşüneceksin yılların oyuncusu kendisini çok severim büyük oyuncudur
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AYLE:Gerçekten dizide budur dediğim tek sahneydi. Çok hoşuma gitti. . İnsanlar ne kadar gözünü kapatsada herkes birgün Allaha teslim olacağız. .
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4 1
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ŞANLI:İDRİS KOÇOVALININ türkiyed eyaşayan kürt idris lakaplı mafya babasını canlandırdıgını bılıyormuydunuz
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3 2
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DOĞRUCU:Bu nasıl bir dizi? Hiç izlemedim. (Kinaye şaka vs. değil gerçekten izlemedim)
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5 2
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BAŞBUĞ NİHAL ATSIZ:cahil ve eğitimsiz varoş mahalle gençlerine hitap eden bir dizi. . . zaten dejenere olmuş gençliği iyice türklükten çıkaracaklar. . . bir yanda araplaşan türkiye öte yanda serseriliği özendiren türkiye, tanrı ikisininde belasını versin, tanrı türkü korusun ve yüceltsin
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14 26
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NURHAN BEY:türkler talas savaşında zorla müslüman yapıldı. . başta islam faydalı oldu, cihad ve sacaşlarda önemli rol oynadıysada kanuni sonrası iyice araplaşan toplum türklük bilincini kaybetti. . . islam yerine gök tanrı inancımızı korusaydık emin ol şu an avrupaya hükmediyorduk. . . araplaşmanın sonucu felaket oldu
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FATİHİN FEDAİSİ:Anlaşılıyorki sen Türk değilsin olsan böyle bir yorum yapmassın , Türkler ile alakalı bol bol tarih kitabı oku Türkler ve İslamın nasıl bir bütün olduğunu anlarsın RABBİM TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN YÜCELTİMİ İSLAMDA YÜCELİR tarih boyu hep böyle olmuştur.
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1 4
ÖNCE DAVA:BAŞBUĞ RUMUZLU arkadaş , sen de akıllı ol . Türk Milletinin sondan bir önceki Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk , son Başbuğu da Alparslan Türkeştir . Nihal Atsız çok iyi bir Türkçü ve Türk Milliyetçisidir . Sen de biraz akıllı ol . Davaya zarar verme . Şimdiki DAVA ya ihanet eden ismi lazım değil o şahıs gibi .
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AKILLI OLMAK HER ZAMAN İYİDİR:Kaldı ki , sen resmen niyet okuyorsun . Sadece kendin mi camiye gidiyorsun ? Camiye gitmek insanı paklamaz . Devlet malını çalanlar da camiye gidiyor . Oysa , yüce Peygamberimiz sadece devlet malını çalanların cenaze namazlarına imamlık etmemiştir . Cenaze namazlarının kılınmasını istemiş, ancak kendisi imamlık yapmamıştır .
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