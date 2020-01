Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den Türkiye rekoru

Salih Korkmaz: Olimpiyattaki hedefim madalya

Yağmur YETİMOĞLU - Özgür KABAN/ İSTANBUL, -

Spor Toto Salon Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Büyük Erkekler 5000 metre yürüyüşte Salih Korkmaz ve Büyük Kadınlar 3000 metre yürüyüş kategorisinde Meryem Bekmez, Türkiye rekoru kırdı.

Ataköy'deki Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada Türk atletler Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez, kategorilerinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Büyük Erkekler 5000 metre yürüyüş kategorisinde Salih Korkmaz 19: 13: 59'luk derecesi ile birinci olurken, Büyük Erkekler rekorunu da kırdı. 5000 metre yarışında 19: 45: 12'lik derecesi ile Şahin Şenoduncu 2'nci olurken, Selman İlhan 20: 06: 21'lik derece ile yarışı 3'üncü sırada tamamladı.

Büyük Kadınlar 3000 metre yürüyüş kategorisinde ise Meryem Bekmez 12: 31: 08'lik derece ile yarışı 1'inci sırada bitirdi. Bekmez bu derecesi ile U23 Türkiye rekorunu da kırmış oldu. Büyük Kadınlar 3000 metre yürüyüş yarışını 13: 10: 25 derecesi ile Kader Dost 2'inci, 14: 45: 46 derecesi ile Merve Çetin 3'üncü sırada tamamladı

Milli atletler Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez, kırdıkları Türkiye rekorlarının ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

SALİH KORKMAZ: BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZ OLİMPİYATLAR İÇİN

Asıl amaçlarının uluslararası şampiyonalarına hazırlanmak olduğunu dile getiren Salih Korkmaz, "Benim için zor bir yarışma olmadı, önümüzde büyük bir şampiyona var. 20 km'lik uluslararası bir şampiyona. Biz oraya hazırlanıyoruz. Buradaki amacımız ise sadece rekorumuzu geliştirmekti, bunu da başardık. Önümüzde büyük bir yarışma var, olimpiyatlar var. Bu bizim için sadece bir aşama, küçük bir adım diyebiliriz. Bütün hazırlıklarımız olimpiyatlar için, sezonu iyi bir şekilde açtık, umarım dünya şampiyonası ve olimpiyatlar için de güzel olur" diye konuştu.

"OLİMPİYATTAKİ HEDEFİM MADALYA"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya elde etmek istediğini ifade eden Korkmaz, "Geçmiş yıllara göre 5 kat daha fazla çalışıyoruz diyebiliriz. Olimpiyatlar her sporcunun zirvesi, oraya katılan her sporcu da kendi ülkesinin şampiyonu. Bizim gibi 60 sporcu yarışacak, biz de onlardan biriyiz. Geçmişteki dünya şampiyonasında 5'incilik elde ettik, bu bizim için olimpiyata bir adım oldu. Tabii ki oradaki amacımız madalya, bizim buna inancımız sonsuz ve bunu başaracağımıza inanıyoruz. Hayırlısı diyelim. Kariyerimde yapmak istediğim en önemli şeylerden bir tanesi olimpiyatta madalya almak, tek hedefim orası. Ne olursa olsun oraya gidene kadar her türlü zorluğa katlanacağız, çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Sadece bizim çalışmalarımız değil, bize gerçekten büyük desteği olan Atletizm Federasyonu ve Spor Bakanlığı'nın da emeği var. Federasyon başkanımız, bir antrenörden başka her türlü desteği veren bir insan, kendisi zaten dünya şampiyonasında bir başkandan öte şeyler yaptı. Neredeyse piste girip bizi tutup götürecek gibiydi, gerçekten böyle bir federasyon başkanına sahip olduğumuz ve bu desteği arkamızda hissettiğimiz için çok mutluyuz. Onlar bize inançlı, biz de kendimize inanıyoruz, inşallah olacak" şeklinde konuştu.

MERYEM BEKMEZ: KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK HEDEF OLİMPİYATLARDA DERECE ALMAK

Olimpiyatlar için gereken her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söyleyen Meryem Bekmez ise, "Rekor kırdığım için çok mutluyum, yarış çok güzel geçti. İstediğim sonucu aldım, çok çalıştım ve karşılığını aldım. Bu normal bir yarış oldu benim için, önümüzde 3 Mart'ta dünya şampiyonası ve Ağustos ayında olimpiyat var, onlara hazırlık yapıyorum. İnşallah oralarda derece ve altın madalya kazanırım. Olimpiyat için gerekirse hastanelik bile olurum, kariyerimdeki en büyük hedefim olimpiyatlarda çok iyi bir derece almak. Federasyondan, kulübümden, ailemden, antrenörümden, ilimden, arkadaşlarımdan hepsinden destek görüyorum, bana 'sen yaparsın, sen azimlisin' diyerek beni mutlu ediyorlar" ifadelerini kullandı.

