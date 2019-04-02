Salih Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ERZURUM PAZARYOLU belediye başkan adayı olan Salih Şahin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM PAZARYOLU ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Salih Şahin isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ERZURUM PAZARYOLU adayı Salih Şahin kimdir? Bağımsız ERZURUM PAZARYOLU adayı Salih Şahin yüzde kaç oy aldı?

Salih Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ERZURUM PAZARYOLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Salih Şahin PAZARYOLU ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. PAZARYOLU ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Salih Şahin adlı Bağımsız adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

Salih Şahin Kimdir?

Samsun 19 Mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

Evli olan Şahin, 2 çocuk babasıdır.

HDP İstanbul 2.Bölge 17. Sıra Milletvekili Adayıdır.

ERZURUM PAZARYOLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.