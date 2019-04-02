Salih Şen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Salih Şen oldu. Saadet Partisi adayı Salih Şen, Samsun büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Samsun büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Salih Şen ile ilgili seçim sonuçları ve Samsun büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Salih Şen oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Samsun büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Samsun aday yarışı ve Samsun seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Samsun Seçim Bilgileri

Samsun büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.486 olduğu belirlendi.

Samsun büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.486 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Samsun büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Samsun büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 971.700 olduğu belirlendi.

Samsun büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 838.085 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Salih Şen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Samsun büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Salih Şen, Samsun yarışında % 1,54 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Salih Şen toplamda 12.323 adet oy sayısına ulaştı.

Salih Şen Kimdir?

Salih Şen 1963 yılında Çarşamba'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Çarşamba'da okudu. Ondokuz Mayıs Universitesi Mühendislik Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliği okudu. Saadet Partisi'nin farklı kademelerinde görevler aldı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır. Orta seviyede İngilizce ve Arapça biliyor. Salih Şen, evli, 3 çocuk babası.

Saadet Partisi Samsun büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.