Salih Töngel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SİNOP ERFELEK belediye başkan adayı olan Salih Töngel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİNOP ERFELEK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Salih Töngel isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SİNOP ERFELEK adayı Salih Töngel kimdir? Bağımsız SİNOP ERFELEK adayı Salih Töngel yüzde kaç oy aldı?

Salih Töngel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SİNOP ERFELEK belediye başkan adayı olarak gösterilen Salih Töngel ERFELEK ilçesinde % 1,97 oranında oy almıştır. ERFELEK ilçesinde % 1,97 oranında oy olan Salih Töngel adlı Bağımsız adayı toplamda 43 adet oy sayısına ulaştı.

SİNOP ERFELEK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.