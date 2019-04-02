Salih Tuncan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ YAHYALI belediye başkan adayı olan Salih Tuncan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ YAHYALI ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Salih Tuncan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ YAHYALI adayı Salih Tuncan kimdir? BTP KAYSERİ YAHYALI adayı Salih Tuncan yüzde kaç oy aldı?

Salih Tuncan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ YAHYALI belediye başkan adayı olarak gösterilen Salih Tuncan YAHYALI ilçesinde % 0,41 oranında oy almıştır. YAHYALI ilçesinde % 0,41 oranında oy olan Salih Tuncan adlı BTP adayı toplamda 91 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ YAHYALI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.