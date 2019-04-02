Salih Türkyılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA ETİMESGUT belediye başkan adayı olan Salih Türkyılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA ETİMESGUT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Salih Türkyılmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA ETİMESGUT adayı Salih Türkyılmaz kimdir? BTP ANKARA ETİMESGUT adayı Salih Türkyılmaz yüzde kaç oy aldı?

Salih Türkyılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA ETİMESGUT belediye başkan adayı olarak gösterilen Salih Türkyılmaz ETİMESGUT ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. ETİMESGUT ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Salih Türkyılmaz adlı BTP adayı toplamda 819 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA ETİMESGUT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.