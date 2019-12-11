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Salih Uçak BBP Bursa İl Başkanlığı adaylığını açıkladı

Bursa'nın tanınan simalarından, sanayici işadamı Salih Uçak BBP Bursa İl Başkanlığına aday oldu.

11.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:35Salih Uçak BBP Bursa İl Başkanlığı adaylığını açıkladı
'nın tanınan simalarından, sanayici işadamı Salih Uçak BBP Bursa İl Başkanlığına aday oldu.

Salih Uçak Yaptığı yazılı açıklamasında, BBP Anadolu çocuklarının iktidara uzanan eli olacak, dedi.

Pazar günü yapılacak olan ve BBP Genel Başkan Mustafa Destici'in yanı sıra başkanlık divanı ile MKYK üyelerin de katılacağı kongreye, aday olduğunu söyleyen Salih Uçak, bizim bu ülkeye dair hayallerimiz emellerimiz var, bu uğurda hayatını vakfetmiş şehit liderimiz Muhsin başkana sözümüz var. Bu hayallerimizi, sözümüzü gerçekleştirmek için bu göreve talip oldum dedi.

Herkesin Güvenli, Özgür ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye arzuladıklarını, bu ülkede yaşayan insanların her şeyin en iyisini hak ettiğine siyaseti meslek algısıyla yapmayan bir anlayış içinde olduklarını bundan dolayı Anadolu çocuklarını BBP çatısı altında birleşmeye davet ettiğini söyleyerek, kongrenin hayırlara vesile olmasını söyledi. - BURSA

Büyük Birlik Partisi, Bursa, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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