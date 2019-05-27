27.05.2019 09:11
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Salih Uçanlı Empoli Küme Düştü

Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli, Inter'e 2-1 yenilerek İtalya Serie B'ye düştü.

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Inter ile Empoli karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter, 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ardından Inter, 51. dakikada Balde Diao Keita'nın golüyle öne geçti. Inter, 61. dakikada Mauro Icardi ile penaltıdan farkı artırma fırsatını kullanamadı.

71. dakikada Maletta'nın yerine oyuna giren Salih Uçan, 76. dakikada mükemmel bir asist ile Hamed Traore'ye golü attırdı ve maç bu golle maça eşitlik geldi.

Inter, 80. dakikada Radja Nainggolan'ın golüylemaçı kazandı. Salih Uçan, maçın son dakikalarında çok net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Bu sonucun ardından Inter puanını 69 yaptı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli ise 38 puanda kaldı ve Serie B'ye düştü.

Salih Uçanlı Empoli Küme Düştü İtalya Serie A, Giuseppe Meazza, Salih Uçan, Empoli, Spor


YORUMLAR (16)
TYC: video da ne izledik ??
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ADINIZI YAZINAA: Olmayınca olmuyor
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ADINIZI YAZIN: Allah daha fazla düşürmesin. Düşenin dostu da olmazmış
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KILLI: Avrupada ki hangi oyuncumuz iyiki. Hepsi berbat.
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ŞENOL GÜNEŞ: Sen sıkma canını aslanım. Kendini biraz daha geliştirirsen seni milli takıma alabilirim
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