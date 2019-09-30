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Salih Yoluç'tan büyük başarı

Salih Yoluç, bu sezonunda FIA Dünya Endurans Şampiyonası'yla birlikte takip ettiği Blancpain GT Series Endurance Cup'ta Pro-Am kategorisinde pilotlar şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

30.09.2019 16:33Salih Yoluç'tan büyük başarı

TTF Sport takımı adına Aston Martin Vantage AMR GT3 direksiyonunda Ahmad Al Harthy ve Charlie Eastwood ile birlikte mücadele eden temsilcimiz, 28-29 Eylül tarihlerinde Barcelona'da koşulan sezonun 10. ve son yarışının ardından 2019 sezonunu hem pilotlar hem de takımlarda şampiyon olarak tamamladı.

Yoluç, 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya Vallelunga pistinde yapılacak olan 2019 FIA Uluslar Kupası'nda milli sporcu Ayhancan Güven ile birlikte geçen yılki başarılarını tekrarlamak hedefiyle piste çıkacak.


Aston Martin, Barcelona, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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