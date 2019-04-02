Salih Zeki Ergin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ŞİLE belediye başkan adayı olan Salih Zeki Ergin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ŞİLE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Salih Zeki Ergin isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL ŞİLE adayı Salih Zeki Ergin kimdir? Bağımsız İSTANBUL ŞİLE adayı Salih Zeki Ergin yüzde kaç oy aldı?

Salih Zeki Ergin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ŞİLE belediye başkan adayı olarak gösterilen Salih Zeki Ergin ŞİLE ilçesinde % 0,04 oranında oy almıştır. ŞİLE ilçesinde % 0,04 oranında oy olan Salih Zeki Ergin adlı Bağımsız adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ŞİLE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.