Saliha Nur Tanış Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS DİVRİĞİ belediye başkan adayı olan Saliha Nur Tanış isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS DİVRİĞİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Saliha Nur Tanış isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS DİVRİĞİ adayı Saliha Nur Tanış kimdir? BTP SİVAS DİVRİĞİ adayı Saliha Nur Tanış yüzde kaç oy aldı?

Saliha Nur Tanış Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS DİVRİĞİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Saliha Nur Tanış DİVRİĞİ ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. DİVRİĞİ ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Saliha Nur Tanış adlı BTP adayı toplamda 18 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS DİVRİĞİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.