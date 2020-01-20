Haberler » Güncel » Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hacı Ömer Özden 'in annesi Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı.

20.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:39Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hacı Ömer Özden 'in annesi Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı.

Bugün Narmanlı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Palandöken Mezarlığında toprağa verildi.

Saliha Özden'in cenaze namazına Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesinden akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Namaz sonrası imam tarafından helallik alındı. Fatihalar okundu.

Daha sonra Saliha Özden'in cenazesi Erzurum Asri Mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Ömer Özden, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:07  Tatvan'da 1 kilo 534 gram metamfetamin ele geçirildi
21:06  Milas'ta trafik kazası: 4 yaralı
21:06  Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü
21:04  Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda bıçaklı kavga
21:02  Bartın'da heyelan kara yolunu kapattı
20.01.2020 21:09:50