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Saliha Şahin: "Kendimi fiziksel olarak güçlendirmek için iyi bir fırsat"

Eczacıbaşı VitrA'nın genç oyuncusu Saliha Şahin, korona virüs salgını başladığından beri evdeki antrenmanlarını yaparken, bunun kendini fiziksel anlamda güçlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

16.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:39
Saliha Şahin:
Eczacıbaşı VitrA'nın genç oyuncusu Saliha Şahin, korona virüs salgını başladığından beri evdeki antrenmanlarını yaparken, bunun kendini fiziksel anlamda güçlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Saliha Şahin, dünyaca korona virüsle mücadele edilen şu dönemde, sahalardan uzak kalan profesyonel bir voleybolcunun evinde nasıl zaman geçirdiğini anlattı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı 'Pass the Time' (Zamanı Geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA, bir yazı dizisi başlattı. Serinin son bölümünde Saliha Şahin, evde kaldığı bu süreçteki günlük rutinlerini, yaptığı egzersizleri ve içinde bulundukları durumla başa çıkma yöntemlerini aktardı.

Genç voleybolcu, evde kaldığı süreci nasıl değerlendirdiğini anlatarak, "Bu dönem başladığından beri evdeki antrenmanlarımı yaparken, bunun kendimi fiziksel anlamda güçlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle sakatlığım olan bölgeleri güçlü tutmaya çalışıyorum. Sezon durmadan önce ufak bir hamstring sakatlığı geçirmiştim. Mini lastikle orayı güçlendirecek çalışmalar yapıyorum. Quadriceps, karın, omuz gibi sürekli güçlü tutmam gereken bölgeler için de programımda çeşitli hareketler var. Antrenörlerimizin verdiği program doğrultusunda vücudumu her anlamda hazır tutmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Yoğun maç temposundan ötürü sezon içerisinde ailesiyle çok vakit geçiremediğini belirten Saliha, "Ailemin, kardeşlerimin ve kedilerimin yanında olmak beni mutlu ediyor. Gün içinde birlikte çok vakit geçiriyoruz. Yavru kedilerimi doyurup ailemle kahvaltı ettikten sonra günlük egzersizlerime başlıyorum. Kalan vakitte de ailecek temizlik yapıyoruz. Genelde kardeşlerimle film, dizi, belgesel izliyoruz, yemek hazırlıyoruz, tabu, okey gibi oyunlar oynuyoruz ve birlikte dans ediyoruz" dedi.

Turuncu beyazlıların genç smaçörü takipçilerine, "Hepimiz için zor bir dönem oluyor ancak bu dönemi kendimizi geliştirmek için iyi bir fırsata çevirebiliriz. Lütfen kurallara uyalım, kendimiz ve sevdiklerimiz için evde kalalım" diyerek seslendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Genç, Spor
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