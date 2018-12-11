11 Aralık 2018, 16:23
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Bayern Münih, Sezon Sonunda Frank Ribery ile Yollarını Ayırıyor

Bayern Münih Menajeri Hasan Salihamidzic, Fransız oyuncu Frank Ribery'nin, takımda son sezonu olacağını düşündüğünü söyledi.

Bayern Münih Menajeri Hasan Salihamidzic, Frank Ribery'nin, takımda son sezonu olacağını düşündüğünü söyledi. Salihamidzic, yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Frank Ribery'nin sahada sorumluluk üstlendiğini ve takımın önemli oyuncularından olduğunu belirtti. Bayern Münih'te değişim yılının yaşandığına işaret eden Salihamidzic, Ribery'nin, takımda son sezonu olup olmadığına ilişkin bir soruya "Başkan bunu söyledi ve öyle olacağını da düşünüyorum." cevabını verdi.

"BAŞKAN İLE DE KONUŞTUM"

Salihamidzic, bu konuyu, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve Başkan Uli Hoeness ile konuştuğunu kaydetti. Fransız futbolcuya, kariyerini sonlandırdıktan sonra kulüpte başka bir görevin de verilebileceğini ifade eden Salihamidzic, "Her şeyi konuşabiliriz. Kulüpte bir dönemi şekillendirdi. Arjen Robben gibi büyük bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

ROBBEN İLE DE YOLLAR AYRILIYOR

Ribery, 2007'den beri Bayern Münih formasını giyiyor. Bu arada, Hollandalı futbolcu Arjen Robben de bu sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.

11 Aralık 2018 Salı 16:23



YORUMLAR (3)
GS ORTO: Gs ne yapıp edip 5 milyon Euro verip almalı.
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FİRAT: Salihamdzic de gitsin
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SABRİ REİS: 35 Yaşından sonra ancak Bizim takımlara gelirler.
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