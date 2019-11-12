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Salihli açık oto pazarı açılıyor

Salihli Belediyesi, Üretici Pazarı ve 2. El Eşya Pazarından sonra yeni pazaryerinde Salihli'nin ilk Açık Oto Pazarını 17 Kasım'da hizmete açıyor.

12.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:15Salihli açık oto pazarı açılıyor
Belediyesi, Üretici Pazarı ve 2. El Eşya Pazarından sonra yeni pazaryerinde Salihli'nin ilk Açık Oto Pazarını 17 Kasım'da hizmete açıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan modern pazaryeri, 17 bin metre kapalı alanıyla üretici ve 2. el eşya pazarından sonra her pazar günü açık oto pazarına da ev sahipliği yapacak.

Araç alıp satmak isteyen tüm vatandaşları Salihli'de ilk defa açılacak olan açık oto pazarına davet eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "17 Kasım'da açılacak olan açık oto pazarı, her pazar günü hem esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın hem de çevre ilçelerimizden gelen insanlarımızın hizmetinde olacak. Açık oto pazarı, Pazar günleri ilçemiz için önemli bir ticaret alanı olacaktır. Açık oto pazarımız sayesinde hemşehrilerimiz artık oto pazarlarından araç almak için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Araçlarını satmak isteyen vatandaşlarımız hem maddi açıdan hem de zaman açısından tasarruf edecekler. Açık oto pazarı, Salihlimize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Salihli Belediyesi, Salihli, Ekonomi

Kaynak: İHA

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