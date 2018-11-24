Salihli Belediyespor'da 3 Ayrılık Birden

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:09



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:09

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Salihli Belediyespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta sezona şampiyonluk ve 3. Lig parolası ile başlayan Salihli Belediyespor'da başta Nijerya uyruklu İngiliz futbolcu Sadık Olanıyı Salisu Balarabe olmak üzere Aydın Kuzu ve Şahin Fırat ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekipte ligin 5.haftasında Somaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Ozan Dombaz ile yollar ayrılmış ve yerine bu göreve Zeki Erguvan getirilmişti.Ayrıca geride kalan 9 hafta da 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayabilen Salihli Belediyespor, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kendi kalesinde de 18 gol gördü.Öte yandan Salihli Belediyespor, ligin 10. haftasında bay takım olarak maç yapmayacak. - MANİSA