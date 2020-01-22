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Salihli Belediyespor'da Bolvadin mesaisi başladı

İkinci devreye deplasmanda 3-1'lik Sandıklıspor galibiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor, Bolvadin Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

22.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:04Salihli Belediyespor'da Bolvadin mesaisi başladı
İkinci devreye deplasmanda 3-1'lik galibiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor, Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta Manisa'yı Sanayispor ve Yunusemre Belediyespor ile birlikte temsil eden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, Pazar günü sahasında konuk edeceği temsilcisi Bolvadin Belediyespor maçı hazırlıklarına Razlı Tesisleri'nde başladı.

Yeşil-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı Bolvadin Belediyespor maçını ise Aliağa Spor Kulübü maçında çıkan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynayacak.

Tüm hazırlıkları galibiyet üzerine yaptıklarını belirten Teknik Direktör Yarkın, "İkinci devrenin ilk haftasında deplasmanda konuk olduğumuz Afyon temsilcisi Sandıklıspor'u yenerek iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi Pazar günü yine konuk edeceğimiz diğer Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor'u yenerek, bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Sandıklıspor, Bolvadin, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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