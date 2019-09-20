Haberler » Spor » Haber

Salihli Belediyespor'da hedef galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Salihli Belediyespor ligin ilk maçında karşılaşacağı Sandıklıspor karşısında galibiyet hedefiyle hazırlıklarını tamamladı.

20.09.2019 14:39Salihli Belediyespor'da hedef galibiyet
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Salihli Belediyespor ligin ilk maçında karşılaşacağı Sandıklıspor karşısında galibiyet hedefiyle hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de(BAL)yeni sezon heyecanı Pazar günü başlıyor. BAL 8. grupta mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, ligin ilk haftasında Sandıklıspor ile karşı karşıya gelecek. Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan maçı Taner Çakır, Ömer Kibirlioğlu ve Akın Aydemir yönetecek. Yeşil-beyazlı ekip, rakibi Sandıklıspor'u yenerek, lige galibiyetle başlamak istiyor.

Tüm taraftarı Pazar Günü Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan Sandıklıspor maçına davet eden Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, Sandıklıspor'u yenerek lige galibiyetle başlamak istediklerini ifade ederek "Lige iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz" dedi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Sandıklıspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:27 Grand Prix Erciyes Erkekler Bisiklet Yarışı Develi Etabı Tamamlandı
16:24 BtcTurk Yeni Malatyaspor'da imza günü
16:21 Diyarbakır Süper Amatör Ligi başlıyor
16:20 Beşiktaş lige döndü
16:19 Mustafa cengiz: ilk yumruğu kim attı, ona bakıyoruz
16:18 İspanya, Ansu Fati için milli takım kapısını açtı
16:17 Milli voleybolcular, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi