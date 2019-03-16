Salihli Belediyespor'da İlk Transfer

Basketbol Bölgesel Ligde mücadele edecek olan Salihli Belediyespor
, Tofaş
altyapısında yetişen 1993 doğumlu milli basketbolcu Mertcan Özen'i transfer ederek, ilk transferini gerçekleştirdi. Manisa
Büyük Erkekler Basketbol Liginde şampiyon olup, Salihli'yi Bölgesel Ligde temsil etmeye hak kazanan Salihli Belediyespor Basketbol takımı transferlerine başladı. Baş Antrenör Murat Öztürk
ve Yardımcı Antrenör Çağatay Köse yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip Tofaş'ın altyapısında yetişen 1993 doğumlu milli basketbolcu Mertcan Özen'i transfer etti. 1.95 boyundaki forvet, Tofaş Genç
Takımı ile Türkiye
Şampiyonluğu; Genç Milli Takım ile de Avrupa
Üçüncülüğü başarılarını elde etti.
26 yaşındaki forvet oyuncusunun ise daha önce Tofaş, Finalspor, Gemlik Gücümspor
, Kepez Belediyespor
ve İnegöl Belediyespor
formalarını giydiği öğrenildi. - MANİSA
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Kaynak: İHA