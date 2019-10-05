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Salihli Belediyespor'da tek hedef galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta geride kalan 2 haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile 4 puan toplayan Salihli Belediyespor, bu haftayı da sahasında kayıpsız kapatmak istiyor.

05.10.2019 13:03Salihli Belediyespor'da tek hedef galibiyet
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta geride kalan 2 haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile 4 puan toplayan Salihli Belediyespor, bu haftayı da sahasında kayıpsız kapatmak istiyor.

Lige Sandıklıspor beraberliği ile başlayan ve ilk deplasman maçında Bolvadin Belediyespor'u yenerek iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 3.haftasında yarın Gönen Belediyespor'u konuk edecek. Ramiz Turan Stadı'nda saat 15.00'da oynanacak olan karşılaşmayı ise İbrahim Elmas, Muammer Emre ve Hüseyin Altınok hakem üçlüsü yönetecek.

Konuk edecekleri Gönen Belediyespor'u yenerek taraftarı önünde galibiyet almak istediklerini belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, "Biz tüm hesaplarımızı galibiyet üzerine kurduk. Bizim amacımız kazanmak ve 3 puanın sahibi olmaktır" diye konuştu.

Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor'un 4 puanı bulunurken, Gönen Belediyespor'un ise puanı bulunmuyor. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Gönen, Spor

Kaynak: İHA

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