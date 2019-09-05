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Salihli Belediyespor'dan yeni transfer

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, Türkiye kupasında 6, BAL'da 43, 3.Lig'de 105, 2.Lig'de 46 ve PTT 1.Lig'de 1 kez forma giyen tecrübeli kaleci Gökhan Konur'u transfer edip renklerine bağladı.

05.09.2019 16:26 Salihli Belediyespor'dan yeni transfer
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, Türkiye kupasında 6, BAL'da 43, 3.Lig'de 105, 2.Lig'de 46 ve PTT 1.Lig'de 1 kez forma giyen tecrübeli kaleci Gökhan Konur'u transfer edip renklerine bağladı.

Eylül ayı sonunda başlayacak yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip iç transferde Rıza Çetiner ile sözleşme yenilerken, dış transferde Yozgatspor'dan tecrübeli file bekçisi Gökhan Konur ile Adana Demirspor'dan stoper Onur Berber ve Şanlıurfaspor'dan sağ bek Deniz Çevik'i transfer etti.

Tecrübeli kaleci Konur ile Çevik ve Berber ile sözleşme yenileyen Çetiner, Belediyespor Razlı Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza attı. İmza törenine Teknik Direktör Ferudun Yarkın ve Belediyespor Futbol Koordinatörü Halim Okta katıldı.

Öte yandan Salihli Belediyespor daha önce de Bartu Umut ve Vahdet Kılkışlılar'ı transfer ederek renklerine bağlamıştı. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Konur, Spor

Kaynak: İHA

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