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Salihli Belediyespor karatede rakip tanımıyor

Salihli Belediyespor Karate Takımı, Aybars Kılıçhan Denizli Karate Ligi'nde 12 altın madalya kazanarak turnuvada göz doldurdu.

28.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:13Salihli Belediyespor karatede rakip tanımıyor
Belediyespor Karate Takımı, Aybars Kılıçhan Karate Ligi'nde 12 altın madalya kazanarak turnuvada göz doldurdu.

Antrenör Çilem Gençtürk Çatal yönetiminde Denizli'de düzenlenen İl şampiyonasına katılan Salihli Belediyespor Karate Takımı, kumite ve kata kategorilerinde toplam 24 madalya ile rakiplerine gözdağı verdi. Salihli Belediyespor'lu Karateciler, kumitede 11 altın, 4 gümüş, 5 bronz, katada ise 1 altın, 3 bronz olmak üzere toplamda 24 madalya kazandı.

Öte yandan, Salihli Belediyespor Karate Takımı, Türkiye'nin farklı illerinden 21 kulübün finalde yarıştığı Aybars Kılıçhan Denizli Karate Ligi Genel Klasmanını 3. olarak tamamladı. Takım yarışmalarında yıldız kızlar kumitede 2. ve minik kızlar kumitede 3. olan Salihli Belediyespor Karate Takımı, müsabakaların ferdi kategorisinde altın madalyaları rakiplerine kaptırmayarak Takım ve Ferdi yarışlarda toplamda 9 altın 4 Gümüş ve 6 Bronz madalya kazandı. Genel klasmanı 3. olarak tamamlayan Salihli Belediyespor, 4 kupanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Antrenör Çatal, "Manisa şampiyonasında Salihli Belediyespor'umuzu başarıyla temsil eden tüm sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.

Salihli Belediyespor Karate Takımını kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, genç sporculara katılacakları turnuvalarda başarılar diledi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Denizli, Salihli, Spor

Kaynak: İHA

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