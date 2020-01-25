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Salihli Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor

BAL 8. Grup'ta mücadele eden ve son 2 haftada yenilgi yüzü görmeyen Salihli Belediyespor, yarın Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor'u yenip galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

25.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:47Salihli Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor
BAL 8. Grup'ta mücadele eden ve son 2 haftada yenilgi yüzü görmeyen Salihli Belediyespor, yarın temsilcisi Belediyespor'u yenip galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup'ta mücadele eden ve devreye Futbol galibiyeti ile kapatıp, Sandıklıspor galibiyeti ile açan Salihli Belediyespor, ligin 15.haftasında yarın Bolvadin Belediyespor'u konuk edecek. Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan ve Salihli Belediyespor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'da başlarken, müsabakada Efe Ünüvar, Emrah Gülhan, Yunus Kaymaz hakem üçlüsü görev yapacak.

Daha öncede Manisa Sanayispor ve Bigadiç Belediyespor maçını da seyircisiz oynayan yeşil-beyazlı ekip, seyircisiz oynayacağı maçta Bolvadin Belediyespor'u yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 18 puanla 9.sırada yer alırken, Bolvadin Belediyespor ise 5 puanla son sırada yer alıyor.

Grupta Bölmespor - Bigadiç Belediyespor maçı bugün oynanırken, pazar günü Sökespor - Manisa Sanayispor, Yunusemre Belediyespor - Aydın Yıldızspor, Bornova Yeşilovaspor - Bergama Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor - Aliağa Futbol AŞ., Sandıklıspor - Gönen Belediyespor, Salihli Belediyespor - Bolvadin Belediyespor maçları oynanacak. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Bolvadin, Aliağa, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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