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Salihli ceviz ve badem diyarı olma yolunda ilerliyor

Büyük gelişim ve değişimin yaşandığı Manisa'nın Salihli ilçesi, S.S. Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde ceviz ve badem diyarı olma yolunda ilerliyor.

06.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:16 Salihli ceviz ve badem diyarı olma yolunda ilerliyor
Büyük gelişim ve değişimin yaşandığı Manisa'nın Salihli ilçesi, S.S. Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde ceviz ve badem diyarı olma yolunda ilerliyor.

Tüccarlar Sitesinde 3 yıl önce kurulan kooperatifte bu yıl 200 ton ceviz ve 100 ton kabuklu bademin işlendiği öğrenildi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ile birlikte kooperatifi ziyaret ederek, işlenen ceviz ve badem hakkında bilgiler aldı.

Kooperatif Müdürü Ziraat Mühendisi M.Ali Kaya, kooperatifin üye sayısının 52 olduğunu söyledi. Kooperatifte kabuklu ceviz ve bademin işlendiğini belirten Kaya, bu sezon 20 ton ceviz ve 100 ton kabuklu bademin işlendiğini işlenen ürünlerin ise kooperatif bünyesinde veya ortakların kendisi tarafından satıldığını söyledi. Kaya, hedeflerinin ise Salihli bölgesinin ceviz ve badem de, bölgenin lideri olmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Kooperatif Başkanı Tayfun Ertek, birliğin amacının üreticinin malını en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu söyledi.

Kaymakam Sağlam'da bölge de yetiştirilen ceviz ve bademi işleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayan kooperatife teşekkür etti. - MANİSA

Salihli, Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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