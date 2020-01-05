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Salihli CHP'de yeni başkan Namver oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli İlçe Teşkilatının olağan seçimli kongresinde 413 delegenin 224'ünün oyunu alan Hasan Hüseyin Namver ilçe başkanlığına seçildi.

05.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:40 Salihli CHP'de yeni başkan Namver oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatının olağan seçimli kongresinde 413 delegenin 224'ünün oyunu alan Hasan Hüseyin Namver ilçe başkanlığına seçildi.

CHP Salihli İlçe Teşkilatı'nın 36. Olağan Genel Kurulu Yüzme İhtisas Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını CHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı ve mevcut İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık'ın aday olmadığı kongrede başkanlık için Özgür Erginbaş, Selim Akbıyıkoğlu ve Hasan Namver yarıştı. Seçimlerde 224 oy alan Hasan Hüseyin Namver CHP Salihli İlçe Teşkilatının yeni başkanı oldu. İki oyun geçersiz sayıldığı seçimde Selim Akbıyıkoğlu 22 oy alırken, Özgür Erginbaş ise 165 oy aldı.

CHP Salihli İlçe Başkanı seçilen Hasan Hüseyin Namver, "Partimizin kapısı herkese açık olacak. İsteyen dilediği zaman gelip bizlerle sohbet edebilir, dertleşebilir. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için elimizden geleni yapacağız. Şimdiden bir sonraki yerel seçimler içinde çalışmalarımızın startını vereceğiz. Salihli'de CHP bayrağını daha üst noktalara taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Hasan Hüseyin Namver Başkanlığı'ndaki CHP Salihli İlçe Yönetim Kurulu Mehmet Çakır, Bircan Uyar, Ferda Harman, Şaziye Ermiş, Erdem Durmaz, Bahaettin Ergönül, Muzaffer Pınarbaşı, Özgür Bal, Duygu Korkmaz, Buse Sayış, Ahmet Doğan, Veli Efe, Gürcan İzmirlioğlu, Enver Akgün, Emine Asal, Sevda Karacan, Emir Ali Akmeşe, Kudret Özbayramcı, Eren Akdeniz, Arif Atan, Kevser Öktem, Fatma Tam, Osman Fikret Budak ve Tunay Ayekin'den oluştu.

Öte yandan CHP Salihli İlçe Kongresine CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa İl Başkanı Semih Balaban, çevre ilçe başkanları ve partililer katıldı. - MANİSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hasan Huseyin, Salihli, Manisa, Politika

Kaynak: İHA

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