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Salihli'de 200 judocu kemer atladı

Salihli Belediyespor ve 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü'nün judocuları, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında Belediye Spor Salonunda kemer sınavında ter döktü.

09.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:00Salihli'de 200 judocu kemer atladı
Belediyespor ve 1922 Salihli Gençlik ve Kulübü'nün judocuları, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında Belediye Spor Salonunda kemer sınavında ter döktü. Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilen ve gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Alt yapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Salihli Belediyespor ve 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı, 2019 yılı güz dönemi kemer sınavını gerçekleştirdi. Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilen ve gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Minik judocular Antrenörler Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz'dan oluşan komite tarafından sınava tabi tutulurken, bir üst kemere geçmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. sınavını başarıyla tamamlayan judocular, bir üst kemere yükselmenin sevincini ise antrenörleri ile birlikte kutladı.

Kuşak heyecanı yaşayan tüm sporcuları kutlayan Antrenör Oktay Ayaz, Salihli'de judo alt yapısına her zaman önem verdiklerini söyledi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Salihli, Kemer, Spor

Kaynak: İHA

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