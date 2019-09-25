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Salihli'de 33 Km'lik ana kanal temizliği yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezindeki ana kanalizasyon ve yağmursuyu ızgara temizlik çalışmaları kapsamında toplam 33 kilometrelik kanal hattı ile 750 adet baca temizliği gerçekleştirdi.

25.09.2019 14:18Salihli'de 33 Km'lik ana kanal temizliği yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesinde atıksu taşkınlarını önlemek amacıyla yürüttüğü altyapı bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Manisa merkez ve Akhisar'ın ardından, Salihli ilçe merkezinde ilave kombine kanal açma araçlarıyla başlattığı ana kanalizasyon hatlarındaki temizlik işini de tamamladı.

İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda hayata geçirilen detaylı kanal temizlik çalışmaları dahilinde toplam 33 kilometrelik kanal hattı ile 750 adet baca temizliği gerçekleştirildi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan iş sayesinde Salihlili vatandaşların ve ilçe esnafının rahat bir nefes almaları sağlanırken, olası taşma riskine yönelik de önlem alındı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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