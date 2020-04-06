Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Salihli'de 40 fırın 'askıda ekmek' uygulaması başlattı

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki 40 fırın, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik askıda ekmek uygulaması başlattı.

06.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:57
Salihli'de 40 fırın 'askıda ekmek' uygulaması başlattı
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki 40 fırın, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik askıda ekmek uygulaması başlattı.

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, koronavirüs salgını sebebiyle Salihli'de faaliyet gösteren 40 fırında askıda ekmek kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Askıda ekmek projesinin, Türkiye'de çok eskilere dayanan bir uygulama olduğunu belirten Makasçı "Fırıncı esnafımız dilediği kadar ekmeği askıya asıp, ihtiyaç sahiplerine verirken, buna mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşlarımızda katkıda bulunarak yardımcı oluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ücretsiz olarak günlük ekmeklerini fırınlardan temin edebilirler. Dünya genelindeki salgın sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımıza, 'Bizim de katkımız olsun' diyen vatandaşlarımız, gittikleri fırınlarda askıda ekmek kampanyasına destek olarak yardımcı olabilirler" dedi.

Makasçı, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak bizlerin görevi. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Böyle zor durumlarda insanlar birbirlerine yardımcı olması çok önemli. Karşılıklı dayanışma içinde bu zor günleri atlatacağımıza inancımız tamdır" diye konuştu.


- Manisa

Kaynak: DHA

Etiketler: Salihli, Manisa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Salihli'de 40 fırın 'askıda ekmek' uygulaması başlattı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım

Son Dakika Güncel Haberleri

18:54: FLAŞ - Haber 18:53: FLAŞ - Haber 18:52: Hatay'da iyileşen 3 korona virüs hastası alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:52: KKTC'li siyasetçiler AA'nın 100. yılını kutladı - Haber 18:52: İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli... - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi